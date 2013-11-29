Милиционеры заблокировали участников митинга на Майдане Незалежности

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время такое же блокирование было осуществлено напротив Дома профсоюзов.

На этом месте периодически возникают столкновения “беркутовцев” с митингующими.

Два агитационных автомобиля были только что заблокированы автомобилем ГАИ. Депутаты с крыши автомобиля сообщают, что в этих автомобилях нет запрещенных вещей и что они следуют на санкционированный митинг на Майдан Незалежности.

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Возле окруженных “Беркутом” автобусов зажгли дымовые шашки.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция пока активных действий не предпринимает. В тоже время, по команде несколько сотен милиционеров надели противогазы.

Со стороны митингующих раздались возгласы, что шашки зажгли провокаторы.