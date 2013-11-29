Президент Европарламента планирует продлить миссию Кокса-Квасьневского

Как сообщает Радио Свобода, Шульц отметил, что Европейский Союз продолжит работу ради освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, хотя украинская власть и отказалась сегодня от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Нет потребности создавать новую миссию. Мы можем продлить в Украине миссию Кокса-Квасневского для нахождения гуманитарного решения проблемы Тимошенко. Если решение будет найдено, отношения Украины и ЕС улучшатся, и не только в политическом измерении. Поэтому мы продолжаем решать проблему», - сказал Шульц.

Ранее он отправил официальное письмо Тимошенко, в котором выразил сожаление, что соглашение не было подписано, и что ее освобождение не произошло.

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«Я знаю, что соглашение было твоей целью. Я выражаю искреннее восхищение, что ты не прекращала и не прекращаешь борьбу за это соглашение», - говорится в письме к Тимошенко.

Президент Европарламента отметил, что миссия Кокса-Квасневского выполнила огромную работу для подписания Соглашения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, после завершения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе Кокс заявил, что было бы важно продлить его совместную с Квасневским миссию для того, чтобы не ослаблялось внимание к состоянию здоровья Тимошенко, которая находится в больнице в Харькове.