Суд огласил приговор по "врадиевскому делу"

Первомайский городской районный суд Николаевской области приговорил четырех подсудимых по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой к срокам заключения от 5 до 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, приговор сегодня, 29 ноября, зачитала председательствующая судейской коллегии Татьяна Маржина.

В частности, капитана милиции Евгения Дрыжака за совершение разбоя, изнасилования и попытки убийства жительницы Врадиевки Ирины Крашковой, а также служебные преступления и хранение наркотиков, суд приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества, лишению специального звания "капитан" и штрафу в сумме 10 тыс. грн. Лейтенанта милиции Дмитрия Полищука за преступления против Крашковой и служебные преступления - к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишения специальнного звания "лейтенант". Егерь Сергей Рабиненко приговорен за разбой и покушение на убийство Крашковой - к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, экс-замначальника Врадиевского райотдела милиции майора Михаила Кудринского за сокрытие тяжкого преступления и превышение власти, суд лишил звания "майор" и приговорил к 5 годам тюрьмы и присудил выплатить штраф в размере 10 тыс. грн в пользу государства.

Иск прокуратуры о взыскании 10,581 тыс. грн, потраченных на лечение Крашковой суд решил полностью удовлетворить, а иски о взыскании материального и морального вреда, удовлетворить частично и в солидарном порядке взыскать с троих подсудимых 6,789 тыс. грн материального ущерба и морального вреда - по 150 тыс. грн с Полищука и с Дрыжака, и 100 тыс. грн - с Рабиненко.

Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимых средства, потраченные на проведение экспертиз.

Как сообщал УНИАН, прокуратура просила приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" к 5-15 годам лишения свободы с конфискацией имущества: капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - к 15 годам, егеря Сергея Рабиненко - к 10 годам, а бывшего начальника Врадиевского оайотдела милиции Михаила Кудринского - к 5 годам тюрьмы. При этом прокуратура учла как смягчающее обстоятельство для Рабиненко - содействие следствию.

Крашкова просила суд приговорить обвиняемых в преступлениях против нее к пожизненному заключению.

По теме: Врадиевское дело: Подсудимые выступили с последним словом

Обвиняемые Полищук и Дрыжак заявили в суде, что невиновны, а также, что подсудимый Рабиненко их оговорил.

Адвокат Рабиненко просил суд учесть, что его подзащитный чистосердечно раскаивается, частично признает вину и давал показания не смотря на давление других подсудимых, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой.