Организаторы Евромайдана в Тернополе заявили о его закрытии

По его словам, данное решение принято в связи с решением максимально мобилизовать молодежь для поездки в Киев на Майдан Незалежности.

«До конца сегодняшнего дня на Театральной площади будут составлять списки тех, кто хочет ехать в Киев. Палаточный городок в Тернополе прекращает свою деятельность, однако в дальнейшем будет вестись работа организационного комитета Евромайдана, который переформатизируется в общественное движение. Будем работать над созданием действенных забастовочных комитетов в вузах Тернополя, от которых будет зависеть дальнейшее развитие процесса трансформации Украины», – очертил ситуацию Корольчук.

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Также организаторы местного Евромайдана выступили с заявлением, в котором отметили, что впервые за девять лет молодежь смогла выступить против власти, – выйти на Евромайдан.

«Почувствовав, какую силу имеет за собой студенческое движение, оппозиция физически не могла возглавить процесс изменений, она проявила свою слабость. Тернополь победил – нам удалось мобилизовать студентов, которые показали, куда нужно двигаться в дальнейшем развитии Украины, которые доказали, что умеют и хотят действовать организовано и решительно. Однако это не создало достаточного давления на власть и условий, при которых Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза было бы подписано. Нам нужно перейти на другой уровень – мы призываем всех студентов приобщиться к созданию действенных забастовочных комитетов в своих вузах, а также ехать в Киев, ведь именно там будет разворачиваться вся дальнейшая борьба», – говорится в заявлении.

Завершится тернопольский Евромайдан сегодня вечером концертом местных исполнителей и группы «Ot vinta».