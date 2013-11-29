Президент Польши отменил визит в Украину 2 декабря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коморовского в пятницу.

"Все, что было запланировано на понедельник, 2 декабря, отменено", - сказала собеседник агентства.

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Ранее сообщалось о том, что в понедельник Коморовский планирует принять участие в открытии нового пункта пропуска на польско-украинской границе вместе с Президентом Украины, а также в польско-украинском экономическом форуме во Львове.

Представитель организатора форума сказал УНИАН, что в нем также должны были принять участие президенты Украины и Польши, но они отменили свое участие.

Сегодня ранее на пресс-конференции Коморовский сказал, что пункт пропуска "Будомеж-Грушев" откроют вместо президентов Польши и Украины заместители глав правительств обеих стран, отметив, что это было решение украинской стороны.

Напомним, сегодня, 29 ноября, пресс-служба Президента анонсировала на 3-6 декабря государственный визит Януковича в Китайскую Народную Республику.