Меркель пригласила Януковича в Германию - агентство

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы немецкого правительства.

Возможные сроки визита собеседник агентства назвать не смог.

Янукович и Меркель принимали участие в саммите ЕС и стран программы "Восточное партнерство", который проходил 28-29 ноября.

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В пятницу утром, перед началом заседания саммита "Восточного партнерства", украинский президент встретился с канцлером ФРГ. Встреча была посвящена ситуации вокруг соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Янукович также провел двусторонние встречи с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу, председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем, председателем Европарламента Мартином Шульцем и премьер-министром Дании Хелле Торнинг-Шмидт.

На прошлой неделе кабмин Украины решил приостановить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, что вызвало резкую критику со стороны европейских стран. Несмотря на это, европейские представители до последнего призывали Киев заключить соглашение.

Соглашение об ассоциации с ЕС президент Украины на саммите не подписал. В то же время он призвал Евросоюз разработать совместно с Киевом программу экономической помощи стране, которая позволит украинским властям осуществить подготовку к подписанию соглашения с Брюсселем.