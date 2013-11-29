Евромайданы не будут разгонять, если туда ходить без баллончиков и дубинок - Пшонка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

“Никакого разгона Евромайдана, митингов, мирных демонстраций в таком правовом демократическом государстве, как Украина, не будет”, - сказал Пшонка.

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“Если это все выдерживается в норме закона”, - сразу же добавил генпрокурор.

Пшонка отметил, что на Евромайдане в Киеве есть люди, которые провоцируют конфликтную ситуацию, приходя на майдан со слезоточивым газом, дубинками и тому подобное.

Генпрокурор подчеркнул, что правоохранители будут адекватно реагировать на такие случаи“.

“Если будут нарушения, будет адекватное реагирование”, - сказал Пшонка.

Он отметил, что в настоящее время уже есть задержанные, устанавливаются и другие лица, причастные к этим событиям. Генпрокурор сказал, что в случае нарушения закона будут открываться уголовные производства, у которых будет судебная перспектива.