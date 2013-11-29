Движение по улице Крещатик остановлено милиционерами

Как передает корреспондент УНИАН, оцепление с двух сторон Крещатика в районе Майдана также снято. Митингующие вышли на проезжую часть. Сейчас им никто не препятствует.

Вместе с тем, милиционеры встали в оцепление, перекрыв Крещатик в сторону Европейской площади.

В то же время, спецподразделения милиции продолжают прибывать на Майдан Незалежности.

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Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники спецподразделений МВД “Беркут и Внутренних войск МВД сосредоточены в большом количестве возле Главпочтамта, на противоположной стороне от Майдана Незалежности, вдоль Дома профсоюзов и почти с самого начала Европейской площади в сторону Майдана.

По приблизительным оценкам, количество милиции составляет до 1,5-2 тыс. чел.