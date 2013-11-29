Официальная часть саммита закончилась без подписания соглашения с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в пленарном заседании саммита инициативы «Восточное партнерство».

Перед началом заседания глава государства кратко пообщался с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, а также с премьер-министром Дании Хелле Торнинг-Шмидт.

Руководители Европейского Союза - Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу, Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте перед началом Саммита приветствовали главу Украинского государства рукопожатием.

Также Янукович принял участие в церемонии фотографирования глав государств и правительств - участников саммита.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о новом Соглашении об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли.

Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.

Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

26 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Янукович отметил, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова.

По всей стране с 21 ноября проходят массовые акции протеста сторонников евроинтеграции.