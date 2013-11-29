Румыния считает, что отказ от евроинтеграции является для Украины шагом назад
09:53, 29 ноября 2013Политика
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Президент Румынии Траян Бесеску заявляет, что неподписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом является шагом назад.
Траян Бесеску говорит, что неподписание украиной ассоциации - шаг назад
Президент Румынии Траян Бесеску заявляет, что неподписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом является шагом назад.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Вильнюсе перед началом саммита “Восточного партнерства”.
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В то же время Бесеску заявил о позитиве от парафирования подобных соглашений Молдовой и Грузией.
“Парафирование соглашений об ассоциации Молдовы и Грузии - это шаг вперед. Очень жаль, что неподписание соглашения Украиной - это шаг назад. С Украиной, которая не предприняла шага вперед, саммит “Восточного партнерства” нельзя сказать, что он является большим успехом”, - сказал Бесеску.
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