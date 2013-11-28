На Евромайдане существенно возросло количество милиции

Как передает корреспондент УНИАН, по прибытии студенческой колонны на столичный Майдан Незалежности, где проводится акция в поддержку евроинтеграции Украины, кордон работников милиции занял первую полосу проезжей части Крещатика. Таким образом, транспортное движение по этой улице усложнено.

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Студенческие активисты объявили общестуденческий сбор завтра в 12.00.