На Евромайдане существенно возросло количество милиции
18:13, 28 ноября 2013Общество
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На Евромайдане существенно возросло количество правоохранительных органов, кордон работников милиции занял первую полосу проезжей части Крещатика.
На Крещатике увеличилось количество правоохранителей
Как передает корреспондент УНИАН, по прибытии студенческой колонны на столичный Майдан Незалежности, где проводится акция в поддержку евроинтеграции Украины, кордон работников милиции занял первую полосу проезжей части Крещатика. Таким образом, транспортное движение по этой улице усложнено.
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Студенческие активисты объявили общестуденческий сбор завтра в 12.00.
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