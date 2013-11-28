Участники Евромайдана предлагают образовать живую цепь от Киева до Львова

16:46, 28 ноября 2013
Политика
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На акции в поддержку евроинтеграции Украины, которая происходит на столичном Майдане Незалежности, прозвучала инициатива образовать завтра живую цепь от Киева до Львова.

На Майдане Незалежности находятся около 1,5 тыс. человек

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, большинство из которых - студенты, положительно восприняли эту идею. Периодически они скандируют: “Молодь нації - за євроінтеграцію!”, “Україна - це Європа!” и обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу: “Подпиши!”.

Участники акции слушают песни украинских исполнителей и прыгают, чтобы согреться. Также они греются возле металлических бочек, в которых жгут дрова.

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Периодически на Евромайдане выступают организаторы акции и все желающие участники, которые приехали из разных городов Украины.

Сейчас на Майдане Незалежности находятся около 1,5 тысячи человек. В то же время ожидается прибытие колонны студентов киевских вузов.

На Майдане Незалежности почти нет сотрудников милиции.

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