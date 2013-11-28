Участники Евромайдана предлагают образовать живую цепь от Киева до Львова

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, большинство из которых - студенты, положительно восприняли эту идею. Периодически они скандируют: “Молодь нації - за євроінтеграцію!”, “Україна - це Європа!” и обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу: “Подпиши!”.

Участники акции слушают песни украинских исполнителей и прыгают, чтобы согреться. Также они греются возле металлических бочек, в которых жгут дрова.

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Периодически на Евромайдане выступают организаторы акции и все желающие участники, которые приехали из разных городов Украины.

Сейчас на Майдане Незалежности находятся около 1,5 тысячи человек. В то же время ожидается прибытие колонны студентов киевских вузов.

На Майдане Незалежности почти нет сотрудников милиции.