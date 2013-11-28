В Киеве более 3 тысяч студентов отправились на Евромайдан от памятника Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, студенты заняли тротуар и начали шествие в поддержку евроинтеграции.

Митингующие идут по тротуару и не мешают движению транспорта.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко собралось более 3,5 тысяч студентов из Киевского национального университета им. Шевченко, Национального педагогического университета им. Драгоманова, Национального медицинского университета им. Богомольца, Лингвистического университета, Киевского национального экономического университета и Киево-Могилянской академии и других вузов, чтобы отправиться походом на Евромайдан.

Студенты пели Гимн Украины и скандировали лозунги: "Молодежь нации за евроинтеграцию!", "Украина - превыше всего!".