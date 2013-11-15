Банкиры рассказали, как в Украине расширится функционал пластиковых карт

Модернизация Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) позволит внедрить на базе национальных расчетных пластиковых карт новейшие банковские технологии. Среди них предполагается переход на чиповые карты, возможность осуществления бесконтактных платежей, реализация мобильных приложений и работа с QR-кодами.

В то же время тарифы на обслуживание карточных платежей для банков-частников будут существенно ниже, чем в международных платежных системах, а подключение к НСМЭП потребует минимальных затрат и технологической перестройки со стороны новых банков-участников.

Об этом рассказали представители Национального банка Украины и банковских учреждений во время брифинга, посвященного модернизации НСМЭП на базе открытых международных стандартов.

Директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем Национального банка Наталья Синявская заявила, что НСМЭП предложит банкам-участникам безопасные и доступные по цене механизмы расчетов, в том числе с применением бесконтактных платежей, мобильных приложений и QR-кодов. По ее прогнозу, в перспективе национальная система сможет обслуживать до 40-50% всех внутристрановых транзакций.

Участвовавший в презентации обновленной НСМЭП Сергей Мамедов, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) отметил, что тарифы системы по обслуживанию платежей для банков будут почти в три раза ниже, чем в международных платежных системах. В то же время аппаратно-программная часть обновленной системы соответствует всем международным стандартам, а подключение новых банков-партнеров будет осуществляться оперативно и с минимальными затратами.

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«Внедрение международных стандартов обработки платежей позволят банкам присоединиться к НСМЭП с уже имеющимися у них сетями банкоматов и терминалов, с существующими программными комплексами и процессинговыми центрами без дополнительных финансовых вложений и перестройки годами наработанных бизнес-процессов», — отметил Мамедов.

Банкир рассказал, что модернизация национальной системы массовых электронных платежей позволит предложить держателям более широкий, чем у международных платежных систем, функционал банковских платежных карт, работающих на базе НСМЭП: «В дальнейшем будут применяться чиповые карты, что позволит использовать платежную карту как социальную, проездной документ, студенческий билет, и уровень безналичных платежей будет расти».

Напомним, Национальный банк модернизировал государственную платежную систему на базе открытых международных стандартов и внедрил Центральный маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр, который является технологической платформой для обработки межбанковских операций по пластиковым картам. В НБУ ожидают, что через систему НСМЭП будет обслуживаться около 40-50% всех внутристрановых транзакций, осуществляемых с помощью пластиковых карт. На сегодняшний день к центральному маршрутизатору подключились Ощадбанк, Укрэксимбанк, Дельта Банк, Укргазбанк, Хрещатик и Имэксбанк. Рассматриваются заявки других банков, которые смогут подключаться к Центральному маршрутизатору без дополнительных затрат. Работы МПС Visa MasterCard в Украине новая система не коснется, поскольку она предназначена лишь для обслуживания внутренних транзакций в системе НСМЭП.