Эксперты одобрили идею украинской системы электронных платежей

Создание украинской Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) – это правильная идея.

Об этом в ходе пресс-конференция на тему: «Реальное состояние экономики и банковской отрасли: итоги, тенденции и прогнозы. Законодательные риски» заявил президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины Александр Сугоняко, сообщает ForUm.

«Попытка создать украинскую систему массовых электронных платежей и сама идея, – это правильно. Даже маленькая Голландия имеет ее. А международные платежные системы могут использоваться как часть, они могут работать тут, в Украине, сохраняя часть своего рынка. Но система в Украине должна быть своя. И эта позиция Национального банка Украины – правильная… Не может быть так, чтобы, например, сотрудники Минобороны пользовались карточками на базе международных платежных систем, ведь мы государство, а не проходной двор», – сказал эксперт, и добавил, что важно, чтобы НСМЭП внедрялось в Украине правильно и прозрачно, сохраняя баланс, учитывая интересы всех участников рынка.

Согласен с мнением финансового эксперта и зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, народный депутат Украины от фракции ВО «Батькивщина» Степан Кубов. «Думаю, что госслужащие должны иметь зарплатные карточки в государственных банках, поскольку это государственные средства», – сказал он.

«Позиция НБУ – правильная, ее нужно поддерживать. Нужна стратегия развития платежных систем Украины… Если процесс будет публичным и хорошо подготовленным, то он не станет «добровольно-принудительным», – резюмировал политик.