В Беларуси проходят выборы депутатов местных советов

В Беларуси сегодня проходят выборы в местные советы депутатов, сообщает РБК. Выборы состоятся в один тур. Будет избран тот кандидат, за которого проголосует простое большинство граждан. Выборы будут признаны состоявшимися, если в голосовании примут участие более 50% избирателей от общего списка.

В ходе выборов должен быть сформирован 1 тыс. 581 местный совет, избрано более 22,5 тыс. депутатов советов различных территориальных уровней.

Финансирование расходов по подготовке и проведению выборов осуществляется советом министров РБ за счет средств республиканского бюджета.