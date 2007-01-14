В Беларуси проходят выборы депутатов местных советов
12:06, 14 января 2007Мир
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Состоится один тур
В Беларуси сегодня проходят выборы в местные советы депутатов, сообщает РБК. Выборы состоятся в один тур. Будет избран тот кандидат, за которого проголосует простое большинство граждан. Выборы будут признаны состоявшимися, если в голосовании примут участие более 50% избирателей от общего списка.
В ходе выборов должен быть сформирован 1 тыс. 581 местный совет, избрано более 22,5 тыс. депутатов советов различных территориальных уровней.
Финансирование расходов по подготовке и проведению выборов осуществляется советом министров РБ за счет средств республиканского бюджета.
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