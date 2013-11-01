В НБУ назвали некорректной информацию о возможности обмена валют без документов

"В последнее время в СМИ появилась не совсем корректная информация относительно процедуры проведения валютообменных операций, а именно, что НБУ разрешил осуществлять валютообменные операции без документов, удостоверяющих личность. На самом деле, порядок проведения валютообменных операций остался неизменным", - указывается в ответе НБУ.

По данным НБУ, как и ранее для проведения наличных валютообменных операций в Украине необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность: копии этих документов должны храниться вместе с квитанцией об осуществлении операции в документах дня банка. "НБУ обращает внимание, что по операциям с использованием специальных платежных средств банки осуществляют конвертацию гривни на иностранную валюту в том случае, когда клиент рассчитывается платежной карточкой за пределами Украины. В таком случае отсутствуют какие-либо ограничения на осуществление таких операций", - подчеркивает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке также напомнили, что еще с сентября 2011 года банкам разрешено предоставлять услугу по покупке через банковские автоматы самообслуживания наличной инвалюты у физических лиц: физлицо с помощью банковского автомата самообслуживания осуществляет продажу наличной инвалюты и получает наличные гривни, но при проведении такой операции текущие счета этого лица не задействованы.