СМИ: Нацбанк разрешил менять доллары и евро без паспорта

Об этом сообщил директор ассоциации банков-членов платежных систем Александр Карпов, пишет Биржевой лидер.

Раньше для совершения валютообменных операций нужно было обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность клиента. Так, посредством копирования паспорта проводилась идентификации личности посетителя банка. Теперь Национальный банк Украины отказался от такого долгого способа обмена валюты. Желающие разменять доллары, рубли или евро на гривни должны всего лишь показать работнику банка платежную карту.

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По мнению Александра Карпова, это очень правильное и разумное решение. Он в своем сообщении отметил: «Это, безусловно, положительно».

Как отмечает Карпов, в большинстве случаев скопление данных копий мешает работникам ориентироваться. Кроме этого, копии документов, идентифицирующих личность, могут быть использованы для разного рода мошенничества, в том числе и для получения кредита.

Именно по этой причине новое решение Национального Банка Украины одобрили и Ассоциации банков-членов платежных систем.

Информацию о новом решении Центрального Банка Украины сообщил Александр Дубихвост, занимающий пост директора департаменте по управлению валютным резервом НБУ. Он отметил, что отныне можно обменять гривны на евро и наоборот посредством платежной карты, так как она является документом, идентифицирующим личность гражданина. По его словам, теперь регулятор разрешает начислять безналичные гривны на платежные карты клиента.

Теперь операция по обмену валют стала намного легче и доступнее. Так, если в прошлом на данную операцию физические лица тратили 5-8 минут, то теперь достаточно и 30 секунд.

В связи с постановлением НБУ №278 от 23.08.2011 года банки и обменные пункты обязаны были осуществлять валютообменные операции только при копировании паспорта. Это позволяло идентифицировать личность граждан и проводилось с целью сокращения оттока банкнот в незаконный спектр экономики.