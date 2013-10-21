Главное за день: обзор топ-новостей

В ЕС назвали три страны, которые не подпишут ассоциации без освобождения Тимошенко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что есть по крайней мере три страны, которые не примут положительного решения относительно подписания Соглашения об ассоциации с Украиной без решения вопроса Юлии Тимошенко.

Этими странами, по его словам, являются Нидерланды, Великобритания и Швеция.

Кроме того, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявляет, что украинская власть должна не только освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, но и гарантировать, что она не будет снова заключена после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Вильнюсский саммит "Восточного партнерства" должен открыть "новую главу" в отношениях ЕС со странами-партнерами, и она надеется на праздник, несмотря на отсутствие четкого решения совета ЕС по Украине, а президент Чехии Милош Земан шуткой ответил на вопрос о перспективах освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

"Мне, как бывшему прогностику, позвольте ответить на ваш вопрос насчет процентов - я с уверенностью, которая приближается к 100%, могу вам сказать, что я бы на это (освобождение - УНИАН) дал от 0 до 100%", - сказал он.

Вопрос Тимошенко сегодня обсуждался и на внутриполитической арене. Так, министр иностранных дел Леонид Кожара заявляет, что существует много вариантов освобождения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

В то же время, председатель парламентской фракции Партии регионов Сергей Ефремов хочет создать рабочую группу по законопроекту о лечении заключенных за рубежом. Также он заявил что народный депутат Николай Рудьковский не согласовывал свой ​​законопроект о лечении заключенных за рубежом с фракцией, поэтому он был отозван.

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