Трамп и Путин жаждут встречи в Китае, но Си Цзиньпин ее проводить не хочет, - Reuters

Шансы на то, что встреча приведет к заключению какой-либо масштабной сделки, крайне малы.

На следующей неделе президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер России Владимир Путин могут провести совместную встречу в Шэньчжэне в ходе форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы обсудить "горячие темы": от конфликтов в Украине и в Иране до ядерного оружия и искусственного интеллекта. При этом, если Путин и Трамп стремятся к этой встрече, то Си Цзиньпин не очень-то хочет ее проводить, пишет Reuters. Так что шансы на то, что встреча приведет к заключению какой-либо масштабной сделки, крайне малы.

Переговоры о возможной встрече трех лидеров продолжаются до последнего момента; по словам двух источников, знакомых с ходом подготовки, повестка дня и формат дискуссий пока не определены.

У каждого из трех лидеров – свои цели

Путин видит возможность добиться соглашения об окончании войны в Украине на своих условиях. Трамп, позиции которого ослабли после недавних поражений Республиканской партии на выборах, стремится войти в историю – возможно, через заключение трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

Видео дня

Однако для Си Цзиньпина же это мероприятие выглядит непредсказуемым и полным рисков.

"Импровизационный стиль Трампа плохо сочетается с тем, как Си Цзиньпин привык выстраивать подобные встречи – строго по заранее утвержденному сценарию. Кроме того, стремление Трампа к контролю над вооружениями наталкивается на тот факт, что Китай, обладающий гораздо меньшим ядерным арсеналом, чем США или Россия, считает себя в этой сфере "догоняющей" стороной", - пишет издание.

Эта встреча могла бы стать очередным дипломатическим "спектаклем" в череде подобных событий, произошедших за почти шесть лет президентства Трампа – включая его предыдущие встречи с Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном – ни одна из которых не привела к какому-либо прорыву.

Угроза "Ялты 2.0"

Предстоящая встреча сравнения с Ялтинской конференцией 1945 года, в которой участвовали США, Великобритания и Советский Союз. Тогда конференция закрепила сферы влияния, заложила основы послевоенного миропорядка и стала своего рода символом сделок между великими державами, навязываемых более слабым странам.

Для России "Ялта 2.0" может открыть путь к соглашению, которое завершит войну в Украине на условиях, выгодных Москве. И, по мнению российской стороны, сам факт проведения такой встречи возводит Россию в ранг сверхдержавы – наравне с Китаем и США, отмечает Reuters.

При этом для других государств, не участвующих в этих дискуссиях – в частности, для Украины и Тайваня, – сама мысль о том, что великие державы могут заключить некое закулисное соглашение без их участия, вызывает глубокую тревогу.

Ситуация также выглядит весьма неоднозначно для Китая, который не был приглашен в 1945 году и теперь стремится позиционировать себя как защитник интересов малых стран.

Вопрос Украины

В последние годы Пекин и Москва сблизились: они активно торгуют нефтью и газом, а также обмениваются военными технологиями. Однако к вопросу о возможной трехсторонней встрече они подошли по-разному.

По словам одного из осведомленных источников и европейского дипломата, Москва настаивала на обсуждении войны в Украине, тогда как Пекин выступал против включения этой темы в повестку дня. В пятницу представитель администрации США заявил, что Трамп вряд ли станет поднимать вопрос о войне в Украине, отметив, что трехсторонние переговоры – неподходящий для этого формат.

Какие темы будут обсуждать

Ранее СМИ писали, что вопрос о войне в Украине не будет рассматриваться в ходе возможных трехсторонних переговоров Трампа, Путина и Си. По словам источников, Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине проходили непосредственно между США и Россией. Также из перечня возможных тем обсуждения исчезла и денуклеаризация Корейского полуострова.

В то же время NYP пишет, что обсуждение будет в значительной степени сосредоточено на разработке амбициозного соглашения о контроле над ядерным оружием. Также могут быть затронуты вопросы войны в Иране и Северной Корее.

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