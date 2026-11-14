Удары России по Запорожью: ранены 62 человека, проезд по дамбе ДнепроГЭС перекрыт

За сутки оккупанты нанесли 884 удара по 48 населённым пунктам Запорожской области.

За сутки в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 62 человека, среди которых 8 детей, получили ранения.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. По его данным, за сутки оккупанты нанесли 884 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, россияне нанесли 40 авиаударов по Запорожью и другим населенным пунктам области. Также для нанесения ударов было задействовано 661 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV), а также нанесено 163 артиллерийских удара.

Видео дня

"Зафиксировано 20 обстрелов из РЗСВ по Запорожью, Таврию, Орехову, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Новоданиловке, Новоандреевке", – добавил Федоров.

Всего, по данным Федорова, поступило 554 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Кроме того, как сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, в настоящее время движение транспорта по плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто в обоих направлениях.

"Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского", – написал он и отметил, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Удары по Запорожью

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты атаковали ряд областных центров Украины, в результате чего погиб молодой парень, есть много раненых и разрушений.

В частности, в результате вчерашнего утреннего удара по Запорожью погиб 17-летний юноша, еще четверо человек получили ранения.

В результате удара также были повреждены частные жилые дома.

Кроме того, из-под завалов спасатели извлекли четырех человек: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Всех пострадавших передали медикам скорой помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: