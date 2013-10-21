Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов подчеркивает, что народный депутат Николай Рудьковский не согласовывал свой законопроект о лечении заключенных за рубежом с фракцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции ПР сказал, отвечая на вопросы журналистов, ознакомился ли Ефремов с законопроектом Рудьковского и готова ли фракция поддержать настоящий документ, во время брифинга после Согласительного совета.

“Рудьковский не согласовывал этот законопроект”, - сказал Ефремов.

Он отметил, что Рудьковский “принял для себя решение определенное — он возглавил другую политическую силу”. “Он вошел к нам не как член партии, а как депутат, который избран по мажоритарному округу, и определенное время работал в нашей команде”, - сказал депутат.

Ефремов отметил, что перед тем, как регистрировать какой-то законопроект, который касается данной тематики, нужно посмотреть в Регламент ВР.

“Если законопроект Мищенко зарегистрирован и он его не будет отзывать, значит, ему (Рудьковскому - УНИАН) в секретариате его просто не зарегистрируют”, - сказал Ефремов и добавил, что еще один законопроект уже не является альтернативным, ведь уже зарегистрирован аналогичный законопроект.

“Насколько я знаю, он отозвал этот законопроект. Возможно, в рамках того, что я говорю, он просто проанализировал ситуацию и принял решение действовать, исходя из закона, который у нас есть и по которому работает Верховная Рада”, - сказал Ефремов.

Он также выразил мнение, что сейчас “начнут подавать много каких-то документов, которые на право законодательной инициативы будут претендовать от чистого слова”. В то же время, убежден депутат, для того, чтобы действительно решить этот вопрос, четыре руководителя парламентских фракций должны обсудить данный вопрос и найти относительно него компромисс. “Это единственный путь решить последнюю проблему, которая остается на пути к евроинтеграции”, - отметил лидер фракции ПР.