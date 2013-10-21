В Волгограде взорвали автобус, погибли шесть человек

«Сегодня в 14:05 ч. поступило сообщение о взрыве в салоне пассажирского автобуса в Красноармейском районе г.Волгограда (в районе остановки «Лесобаза»). В результате взрыва возгорания нет, 40 пассажиров эвакуировано. По предварительным данным 18 человек пострадало, из них 6 человек погибло», - сообщили УНИАН в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что личные данные пострадавших уточняются. В район происшествия работают медики и специалисты МЧС.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил версию о сработавшем неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в момент взрыва в пассажирском автобусе находились около 40 человек. Очевидцы рассказали, что значительную часть пассажиров составляли студенты.