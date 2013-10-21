СМИ: Украинец Лапшин сознался в убийстве и подготовке терактов в Британии

Также он сознался в подготовке взрывов у мечетей в графстве Уэст-Мидлендс, сообщает ИТАР-ТАСС.

25-летний Лапшин прибыл в Великобританию 24 апреля из Днепропетровска на стажировку в компанию по производству программного обеспечения. Он жил и работал в Бирмингеме. Согласно попавшим в печать данным, полиция обнаружила у него на квартире части самодельных бомб.

Лапшин был задержан в июле и обвинен в террористической деятельности по серии эпизодов, а также в совершенном 29 апреля убийстве Салима, который был зарезан на пути домой из мечети. Как сообщили в полиции, Лапшин на допросах не скрывал своих расистских взглядов.

В совокупности украинцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Приговор ему должен быть вынесен 29 октября.