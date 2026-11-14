'Не можем ставить условия': в Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах

Песков заявил, что России "было бы лучше пообщаться с европейцами".

В Кремле прокомментировали участие представителей Европы в мирных переговорах по Украине и отметили, что Москва не планирует влиять на состав переговорной группы.

"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что "было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

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Так Песков ответил на вопрос о том, насколько близки к реальности утверждения, что Путин согласился включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

Участие Европы в мирных переговорах

Ранее посланники Трампа заявили, что представители ЕС могут присоединиться к следующему раунду встреч.

Как сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, к переговорному процессу присоединятся страны "европейской пятерки" из Коалиции желающих – Франция, Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также руководящие институты Европейского Союза.

Однако в Москве дали понять, что не готовы безоговорочно принимать участие европейских представителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль сначала должна понять "истинные намерения" европейских стран и их готовность содействовать мирному процессу.

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