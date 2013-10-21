Украина и ЕС планируют обмениваться налоговой информацией

Украина и Европейский Союз намерены проработать варианты сотрудничества в рамках формирования глобальной системы автоматического обмена налоговой информацией, для чего создана рабочая группа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра Александра Клименко с Комиссаром ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

Как отметили в пресс-службе, создание глобальной системы обмена налоговой информацией предусмотрено в Плане борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещения прибыли (План BEPS), представленном Организацией экономического сотрудничества и развития и утвержденном на саммите глав государств «Большой двадцатки», который прошел в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

«План предусматривает замену двусторонних соглашений об обмене информацией общей конвенцией, которая создаст дополнительные возможности для борьбы с выведением прибыли из налогообложения», - отметили в пресс-службе Миндоходов.

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Комментируя участие Украины в глобальных процессах, министр Клименко подчеркнул, что проблема размывания базы налогообложения актуальна и для Европы, и для Украины. Он проинформировал о том, что в Украине принят и внедряется закон о трансфертном ценообразовании, сделаны необходимые шаги для получения членства нашей страны в Глобальном форуме по прозрачности и обмена информацией для налоговых целей. Кроме того, по словам Клименко, ведутся работы по внедрению международного обмена информацией с рядом офшорных юрисдикций, в том числе Белизом, Виргинскими островами, Бермудскими островами, Арубой.

В свою очередь Альгирдас Шемета подчеркнул, что в условиях запланированного подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС для нашей страны настало хорошее время, чтобы присоединиться к глобальным процессам борьбы с размыванием базы налогообложения по стандартам ЕС.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи стороны также обсудили реализацию плана действий по ассоциации между Украиной и ЕС в таможенной и налоговой сферах. По этому поводу министр Клименко отметил, что Украина неуклонно следует дорожной карте имплементации Рамочной стратегии таможенного сотрудничества с ЕС на 2012- 2014 годы.

«Мы планируем продолжать практический диалог с ЕС для реализации приоритетов стратегии, в частности, посредством внедрения института Уполномоченного экономического оператора, посредством усовершенствования процедур и координации управления границами, а также налаживания механизмов обмена таможенной информацией», - цитирует Клименко пресс-служба Миндоходов.

Также, по словам Клименко, Украина работает над подготовкой дорожной карты для присоединения к конвенции ЕС «Об упрощении формальностей в торговли товарами» и «О процедуре общего транзита».

«Мы заинтересованы в синхронизации системы гарантирования уплаты таможенных платежей при осуществлении транзитных перевозок с практиками стран-членов ЕС, работаем над имплементацией соответствующих стандартов ЕС в национальном законодательстве Украины», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Миндоходов заявлял, что таможенная и налоговая системы Украины полностью готовы к имплементации положений Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС. По его словам, министерство делает ставку на технологии, которые позволяют экономить время плательщика, быть удобными, не теряя при этом качества контроля процессов.

В ноябре в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства ожидается подписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС и формировании всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.