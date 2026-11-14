Зеленский о гарантиях безопасности: Путин не готов воевать с Украиной в составе НАТО

Президент отметил, что альтернативные гарантии безопасности, аналогичные обязательствам стран НАТО, не предусматривают присутствия американских военных на территории Украины.

Членство Украины в НАТО стало бы гарантией защиты от повторной российской агрессии, ведь Путин вряд ли решится воевать против всех стран Альянса, сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Я не уверен, что Путин будет готов воевать против НАТО, с Украиной в составе НАТО. Это точно будет для него еще сложнее, чем сейчас, и когда он это поймет – это станет превентивной защитой от него. Что бы ни говорили, но территория НАТО – это территория без войны, и с кем у России нет проблем на границах – так это с НАТО", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что главное преимущество НАТО заключается в коллективной ответственности стран-членов за безопасность друг друга. По его словам, это снижает вероятность повторного нападения со стороны России.

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"Ты не можешь воевать против всех стран. Ты не можешь убивать этих людей. Вот почему вероятность повторения агрессии уменьшается. Вот почему это важно", – отметил президент.

Зеленский также рассказал о переговорах относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, Киев настаивает на механизмах защиты по типу пятой статьи Североатлантического договора.

На вопрос к американской стороне, будут ли такие договоренности предусматривать присутствие американских военных на территории Украины, он получил отрицательный ответ.

"Я тогда спрашиваю: а что означает "подобные статье 5" и что означает "подобные НАТО"? Они говорят: это двусторонние гарантии безопасности. Похожие на те, что есть у Израиля. Их имеют некоторые другие страны", – рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужны конкретные условия будущих договоренностей, а не общие формулировки о гарантиях, подобных НАТО.

"Никто не видел, как работает НАТО. Только один раз после трагедии в Соединенных Штатах в сентябре 2001 года. Тогда мы увидели, как могут реагировать партнеры, действуя сообща", – добавил Зеленский.

НАТО и Украина – последние новости

Газета Bild писала, что одно из предложений России на переговорах о прекращении войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО.

Тогда сообщалось, что план Кремля предусматривал сохранение за Москвой оккупированных территорий Украины и захват всего Донбасса, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, согласно плану, Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя её членство в Евросоюзе не исключается.

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что требования России о том, чтобы НАТО сократило свое присутствие в странах, граничащих с ней на востоке, являются проверкой решимости США и Европы вести переговоры.

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