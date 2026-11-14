Зеленский назвал шаги, которые могут склонить Путина к уступкам в войне

До конца года появится возможность договориться о деэскалации.

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на уступки в войне в Украине только при условии, что США примут мощный пакет поддержки Киева. При таком условии возможно достичь деэскалации уже к концу года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Россия пойдет на реалистичные шаги в тот момент, когда Конгресс Соединенных Штатов Америки будет готов принять решение о мощном пакете поддержки для Украины. В этом пакете могут быть две вещи – санкции и оружие", – отметил он.

Зеленский отметил, что во время встречи с Трампом в 2024 году привез ему "План победы", в котором было четко указано: если США окажут Украине конкретную помощь, Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам.

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Президент подчеркнул: если Конгресс США сможет рассмотреть возможность поддержки такой идеи, то "до конца года у сторон действительно есть возможность попытаться договориться о хоть какой-то деэскалации".

"И тогда это окно возможностей откроется для всех, в том числе и для россиян, несмотря на то, что они ставят всё на эту зиму. Ведь если Украина укрепится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это укрепление. Такой мотив должен быть воспринят Путиным", – подчеркнул он.

Возможно ли завершение войны в этом году

После встречи в Абу-Даби член переговорной делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа", Давид Арахамия заявил, что стороны достигли значительного прогресса на этой встрече, и добавил, что команды получили хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления Нового года.

В то же время Зеленский заявлял, что Путин сказал своим ближайшим окружению, что хочет уничтожить жизнь в крупных городах Украины, поэтому усиливает удары по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью и Одессе.

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