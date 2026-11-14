'Решайте с Путиным': Зеленский объяснил, почему РФ не хочет энергетического перемирия

Энергетическое перемирие предусматривает взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

На встрече в Абу-Даби российская делегация заявила, что у них нет мандата на решение вопросов энергетического перемирия. Впрочем, Украина видит нежелание России договариваться по этому поводу, сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

По словам президента, российская делегация также не обсуждала в деталях ни одно другое прекращение огня.

"Русские" сказали: "Решайте это с Путиным". На что наша команда ответила: "Мы же для этого и предлагали: если у вас все решает Путин, тогда давайте организуем встречу лидеров". В итоге договорились, что американская команда полетит к Путину и об этом поговорит. На сегодняшний день ситуация такова, какая есть. Прекращение огня лично Путин не поддерживает", – заявил президент.

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Зеленский также рассказал, что американцы поднимали вопрос о структуре безопасности после войны в мире и в Европе. Впрочем, такие переговоры украинский лидер считает опасными.

"Я об этом говорил ранее и предупредил нашу команду об этом тоже. Это не должно быть главной повесткой дня и не должно исходить от Украины. Но, я считаю, что именно на эту повестку американцы затягивали "русских", потому что "русские" заинтересованы именно в этом – пересмотреть структуру безопасности как минимум в Европе", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что во всем должна быть логическая последовательность: окончание войны, гарантии безопасности Украине, ведь именно против Украины ведется эта война, и уже потом – дальнейшие шаги.

"Реальная безопасность в Европе – это ЕС и НАТО. Все. Больше нет никакой безопасности в Европе. Есть страны с нейтральным статусом. То есть каких изменений хочет Путин, когда говорит об изменениях структуры безопасности в Европе? Если Путин предполагает, что у Украины будет зафиксирован нейтралитет, то этого не будет. Мы же сейчас и так не в НАТО. Если нейтралитет вообще предполагает, что мы не в НАТО, то мы уже находимся в этом статусе. А что тогда обеспечит нам безопасность в долгосрочной перспективе? Если они предполагают, что мы не будем в ЕС, то действительно – мы будем, об этом говорят на всех уровнях. Пока что Украина не входит ни в один из союзов. А закрепление нейтралитета – это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", – добавил президент.

Мирные переговоры – последние заявления

Как сообщал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером цинично заявил о том, что он хочет "вечного мира" в Украине.

Путин заявил, что РФ не примет присутствие иностранных войск в качестве части гарантий безопасности в Украине. По словам кремлевского диктатора, такие формирования якобы станут "законной целью для РФ". Также он заверил, что в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Президент Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби, подчеркнул, что украинские переговорщики предлагали Кремлю обсудить шаги по деэскалации ситуации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Однако в ответ они услышали, что Путин "в ярости и хочет продолжать наносить удары" по Украине.

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