Google ужесточила требования к Android Auto: какие телефоны больше не поддерживаются

Единственный официальный способ сохранить совместимость с Android Auto – обновить смартфон до Android 11 или более свежей версии.

Google повысила минимальные системные требования для работы Android Auto. Теперь для использования платформы смартфон должен работать под управлением Android 11 или более новой версии операционной системы. Это означает, что владельцы устройств с Android 9 и 10 лишились официальной поддержки сервиса.

Об изменениях стало известно после обновления страницы технической поддержки Google. Ранее для подключения смартфона к автомобильной мультимедийной системе через USB было достаточно Android 9.0. Теперь компания установила единое требование для проводного и беспроводного подключения – Android 11 или новее.

Таким образом, под ограничения попали сразу две версии операционной системы. Изменение особенно затронет владельцев старых смартфонов, которые до сих пор используют их для навигации, прослушивания музыки и управления звонками в автомобиле.

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Какие смартфоны потеряют поддержку Android Auto

Среди устройств, которые попадают под ограничения – Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, а также первое поколение Google Pixel и Pixel XL. Большинство этих устройств вышли в 2018–2019 годах и уже не получают официальных обновлений Android.

Например, Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 получили Android 10, которая стала последней крупной версией системы для этих моделей. Первые Google Pixel и Pixel XL также остановились на Android 10, хотя изначально работали под управлением Android 7.1.

Похожая ситуация сложилась с некоторыми смартфонами Sony. В частности, это касается Xperia XZ3 и Xperia XZ2 Compact. К устройствам, которые больше не соответствуют новым требованиям Google, относится и Essential Phone PH-1. Все они в официальном порядке не обновились до Android 11.

Единственный официальный способ сохранить совместимость с Android Auto – обновить телефон до Android 11 или более акуальной версии. Однако для перечисленных моделей такие обновления уже недоступны. Установка неофициальных прошивок теоретически может помочь, но Google не рекомендует этот вариант.

В таком случае водителям придется задуматься о покупке более нового смартфона, если они хотят и дальше пользоваться Android Auto. При этом речь идет не только о новых функциях: сервис позволяет выводить на экран автомобиля карты, сообщения и другие инструменты, не отвлекаясь на сам телефон.

Напомним, в сентябре 2026 года WhatsApp прекратил поддержку устройств под управлением Android 5.0 и Android 5.1 – для его работы потребуется как минимум Android 6.0. Владельцев iOS 15 аналогичное ограничение коснется позже.

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