Кожара видит "множество вариантов" освобождения Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кожара сказал сегодня журналистам в Люксембурге.

"Этот вопрос (освобождение Тимошенко - УНИАН), который находится в ведении Верховной Рады", - отметил Кожара. "Вариантов существует множество относительно возможного закона (об освобождении - УНИАН)", - добавил глава МИД.

Отвечая за вопрос журналистов, не означает ли перенесения принятия решения относительно Соглашения об ассоциации то, что Украина сейчас не дотягивает до выполнения всех условий ЕС, Кожара сказал: "Во-первых, это не является каким-то соревнованием. Мы делаем нашу работу, о которой мы договорились с ЕС и которая зафиксирована в совместном заявлении по результатам последнего саммита Украина-ЕС."

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"Мы делаем все в пределах тех правил и процедур, которые установлены в Украине, и мы уважаем те процедуры, которые здесь есть", - сказал Кожара.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран ЕС должны окончательно решить вопрос относительно подписания Соглашения об ассоциации и соглашения о зоне свободной торговли на своем заседания 18 ноября.

В Украине 21-22 октября находятся спецпредставители Пэт Кокс и Александр Квасневский, которые посетят Киев и Харьков, где в больнице "Укрзализныци" находится экс-премьер Тимошенко.

В начале октября Кокс и Квасневский передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьера "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".

В средствах массовой информации писали о, по меньшей мере, трех основных вариантах освобождения Тимошенко: "лечебные каникулы", когда Тимошенко будет разрешено лечение в Германии, но время лечения не засчитывается в срок отбывания наказания. На этом настаивают некоторые провластные депутаты Верховной Рады.

Оппозиция склоняется к варианту помилования, когда Тимошенко освобождают по помилованию, а уже потом, как выразился ее защитник Сергей Власенко, "она сама решает, что делать со своим здоровьем".

Европейские представители, и в частности депутат Европарламента Марек Сивец, а также некоторые СМИ в Украине, писали и о третьем варианте: "частичное помилование", когда срок заключения сокращается с семи до двух лет, но Тимошенко будет запрещено три года занимать государственные должности и за ней остается уплата штрафа в размере 200 млн долларов.