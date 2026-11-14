Эксперт рассказал, какие настройки телевизора нужно изменить перед выходом GTA 6

Даже современный 4K-телевизор не всегда раскрывает свои возможности по умолчанию:

До выхода GTA 6 остаются считанные дни. Это одна из самых ожидаемых игр последних лет, возвращения которой поклонники серии ждали 13 лет. Общее количество проданных до релиза копий уже превысило 10 миллиона копий, подсчитали аналитики из Sensor Tower.

На фоне такого ажиотажа многие геймеры захотят подготовить свое железо к запуску игры. Для этого совсем не обязательно бежать за новым телевизором: современные модели уже предлагают настройки, которые позволяют заметно улучшить качество картинки и сделать геймплей комфортнее. Эксперт Pocket-lint посоветовал, какие функции стоит активировать, а какие лучше сразу выключить.

Как настроить телевизор для GTA 6

Прежде всего стоит проверить, к какому HDMI-разъему подключена игровая консоль. Современные телевизоры оснащены несколькими портами, но поддержку HDMI 2.1 имеют только один или два из них. Именно данный стандарт обеспечивает передачу изображения с частотой до 120 Герц и поддерживает технологию переменной частоты обновления VRR.

Видео дня

Одна из наиболее важных функций для качественного изображения в играх – HGiG (HDR Gaming Interest Group). Если телевизор поддерживает этот режим, его нужно включить. Он отключает автоматическую динамическую тональную компрессию (Dynamic Tone Mapping), с помощью которой TV самостоятельно изменяет яркость отдельных участков изображения.

Обычно такая обработка помогает сделать картинку более выразительной в условиях обычного освещения комнаты. Но при использовании HDR в играх она может искажать первоначальную задумку Rockstar. Поскольку игровая консоль уже самостоятельно обрабатывает HDR-сигнал, дополнительная коррекция со стороны телевизора может привести к чрезмерной насыщенности цветов и неправильной передаче яркости.

Активация HGiG позволяет избежать двойной обработки изображения. Более того, сама Rockstar рекомендует использовать эту настройку для устранения проблем с HDR.

Например, на телевизорах LG OLED соответствующие параметры находятся в разделе "Настройки" → "Общие" → "Игровой оптимизатор" → "Экран". На моделях других производителей расположение пункта может отличаться.

Следующий шаг – включение игрового режима. Например, на телевизорах LG он называется Game Optimizer. Как правило, телевизор автоматически распознает подключенную консоль и активирует нужный профиль, но лучше проверить это вручную.

Игровой режим также позволяет задействовать VRR (Variable Refresh Rate). Эта технология синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров, которую выдает игровая консоль. Благодаря этому уменьшается вероятность разрывов изображения и рывков во время игры.

Еще одна важная функция, которую игровой режим отключает, – сглаживание движения. Такие технологии искусственно добавляют промежуточные кадры, но во время гейминга могут увеличивать задержку между нажатием кнопки на геймпаде и появлением действия на экране. Для GTA 6, где предстоит много ездить, стрелять и быстро реагировать на происходящее, это особенно важно.

Поэтому, если в телевизоре нет отдельного игрового режима, следует самостоятельно отключить все варианты сглаживания движения.

Также специалист советует выключить энергосбережение (Energy Saving). Эта фича автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения в комнате. В результате картинка может становиться то темнее, то светлее, что особенно заметно во время динамичных сцен. Для GTA 6 лучше всего установить постоянную комфортную яркость, поэтому энергосбережение стоит перевести в положение "Выкл.".

Наконец, стоит обратить внимание на баланс белого. В настройках изображения найдите соответствующий параметр и выберите теплую цветовую температуру (Warm 50). По словам эксперта Pocket-lint, многие телевизоры по умолчанию отдают предпочтение холодным, голубоватым оттенкам. Теплый баланс белого обеспечивает более точную цветопередачу и помогает приблизить изображение к тому, каким его задумали разработчики.

Чек-лист: как подготовить телевизор к GTA 6

Чтобы ничего не упустить перед запуском игры, достаточно проверить несколько основных параметров:

Подключить консоль к HDMI 2.1, если такой разъем есть.

Включить HGiG, если телевизор поддерживает эту функцию.

Выбрать игровой режим Game Optimizer или его аналог.

Отключить сглаживание движения, если игровой режим этого не делает.

Установить теплый баланс белого (Warm 50).

Выключить автоматическое энергосбережение.

Напомним, Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября только на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК разработчики пока что анонсировали, но, по данным инсайдера, ПК-версия выйдет уже в феврале 2027 года.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar Games, смогли сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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