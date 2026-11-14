Вернуться к границам 1997 года и прекратить помощь Киеву: NYT раскрыл новые требования Путина

Более того, теперь Кремль требует, чтобы Франция и Великобритания отказались от применения собственного ядерного оружия для защиты других европейских государств.

Для прекращения войны против Украины Россия потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, а также прекратить помощь Киеву.

Как сообщает The New York Times, документ с изложением позиции Кремля был представлен 10 ноября на переговорах в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом дипломатических консультаций, отметило издание.

Отмечается, что в документе фактически повторяются требования, которые Москва выдвигала в декабре 2021 года. В частности, Россия настаивает на прекращении дальнейшего расширения НАТО и выводе войск и военных баз Альянса на позиции, которые они занимали до 1997 года. Речь идет, в том числе, о военном присутствии в Польше и странах Балтии.

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Кроме того, Москва требует запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии на Южном Кавказе.

Отдельный пункт касается прекращения поставок Киеву западного вооружения и военной техники.

Российская сторона также настаивает на отказе от механизмов совместного использования ядерного оружия НАТО. Более того, теперь Кремль требует, чтобы Франция и Великобритания отказались от возможности применять собственное ядерное оружие для защиты других европейских государств.

Что касается евроинтеграции Украины, Москва допускает ее вступление в Евросоюз только при условии отказа Киева от участия в общей оборонной политике ЕС.

Как отмечает NYT, участники переговоров утверждают, что пререговорщики Кремля допускали возможность определенной гибкости со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Встреча в Абу-Даби и реакция Европы

В переговорах в Абу-Даби также участвовал американский генерал Алексус Гринкевич, который, по данным источников издания, вступил в дискуссию с российскими представителями относительно их претензий к европейской безопасности.

При этом, кремлевские требования вызвали резкую реакцию европейских лидеров.

По оценке NYT, возвращение Москвы к требованиям 2021 года свидетельствует о том, что Путин практически не изменил своих первоначальных целей. Это существенно осложняет поиск компромисса, который позволил бы добиться прекращения войны в Украине.

Переговоры в Абу-Даби: новости

10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры представителей Украины, США и России по завершению войны. Это была первая с февраля очная встреча делегаций трех стран.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав также вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. США представляли спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В ходе встреч обсуждались прекращение боевых действий, территориальные вопросы, гарантии безопасности, энергетическая ситуация, судоходство в Черном море и возможный обмен военнопленными. Российская сторона также поднимала вопросы территорий, однако Украина настаивала, что такие вопросы должны решаться на уровне президентов.

Первый день переговоров длился около 4,5 часов, второй раунд – менее двух часов. О конкретных договоренностях по прекращению войны по итогам встреч не сообщалось.

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