Генконсульство ищет украинцев среди погибших и пострадавших в Волгограде
19:16, 21 октября 2013Мир
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Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (Россия) выясняет информацию о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в теракте в Волгограде
Автобус после взрыва в Волгограде
Об этом УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.
«Мы выясняем эту информацию. Сейчас полной информации относительно гражданства погибших и пострадавших российские правоохранительные органы не предоставили», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в пассажирском автобусе в Волгограде погибло шесть человек, 32 человека госпитализированы. Состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое.
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