Генконсульство ищет украинцев среди погибших и пострадавших в Волгограде

Об этом УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

«Мы выясняем эту информацию. Сейчас полной информации относительно гражданства погибших и пострадавших российские правоохранительные органы не предоставили», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в пассажирском автобусе в Волгограде погибло шесть человек, 32 человека госпитализированы. Состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое.