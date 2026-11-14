Европа готовится к переговорам с РФ: Туск сделал заявление о странах-участницах

Польский премьер заявил, что в ходе переговоров необходимо избегать уступок Кремлю.

Польша войдет в европейскую группу E5, которая вместе с институтами Евросоюза представит Европу на переговорах о прекращении войны России против Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Natemat. По словам польского премьера, участники саммита в Дублине поддержали идею создания формата E5, в который войдут Польша, Франция, Германия, Великобритания и Италия. Эта группа будет координировать дальнейшие действия в рамках переговорного процесса.

"Польша сыграет ключевую роль", – заявил Туск.

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Он подчеркнул, что вопросы европейской и украинской безопасности нельзя обсуждать без участия Варшавы. По его словам, эту позицию поддержали, в частности, Великобритания, Германия, Франция, Италия, страны Балтии, Скандинавии и Греция.

Туск выступил против уступок России

Польский премьер также заявил, что в ходе переговоров необходимо избегать уступок Кремлю. Он подчеркнул, что Европа не должна соглашаться на пересмотр архитектуры безопасности на условиях, выдвигаемых российским диктатором Владимиром Путиным:

"О пересмотре архитектуры безопасности в Европе не может быть и речи. Мы должны говорить о справедливом мире для Украины, но мы, безусловно, не согласимся на изменения, выгодные России".

Участие Европы в переговорах по Украине

Вопрос участия европейских лидеров в переговорном процессе активизировался после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Тогда спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что представители ЕС могут присоединиться к следующему раунду встреч. По его словам, Украина и Россия также выступают за расширение формата.

Однако в Москве дали понять, что не готовы безоговорочно принимать участие европейских представителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль сначала должна понять "истинные намерения" европейских стран и их готовность содействовать мирному процессу.

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