СМИ обнародовали запись взрыва в Волгограде (видео)

Напомним, сегодня прогремел взрыв в пассажирском автобусе в Волгограде. Погибло пять (по другим данным, шесть) человек, несколько десятков госпитализированы. Также СМИ сообщали, что на месте взрыва были обнаружены фрагменты гранаты.

Также сообщалось, что предварительно установлена личность взорвавшей автобус смертницы.