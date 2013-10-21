СМИ обнародовали запись взрыва в Волгограде (видео)
17:11, 21 октября 2013Мир
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Российские СМИ опубликовали видеозапись взрыва автобуса в Волгограде, снятую на видеорегистратор одного из едущих позади автомобилей
Напомним, сегодня прогремел взрыв в пассажирском автобусе в Волгограде. Погибло пять (по другим данным, шесть) человек, несколько десятков госпитализированы. Также СМИ сообщали, что на месте взрыва были обнаружены фрагменты гранаты.
Также сообщалось, что предварительно установлена личность взорвавшей автобус смертницы.
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