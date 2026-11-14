В Запорожье перекрыли движение через ДнепроГЭС: эксперт раскрыл, есть ли угроза объекту

Россия пытается атаковать и повредить переправы через Днепр в различных регионах Украины, отметил эксперт.

14 ноября в Запорожье из-за российских обстрелов перекрыли движение в обоих направлениях через ДнепроГЭС. Такое перекрытие происходит уже не впервые, поскольку РФ нацелилась на то, чтобы нарушить логистику Украины. Об этом рассказал Денис Попович, военный обозреватель, в эфире Radio NV.

"Насколько я знаю, это не первое перекрытие плотины. Там это происходило и раньше из-за этих ударов по соображениям безопасности. Враг постоянно наносит удары по Запорожью. И ракетами, и бомбами. То есть мы знаем его цель на сегодняшний день. Это попытка разрушить или повредить переправы через Днепр. И речь идет не только о Запорожье, но и о Киеве, и о городе Днепр. Поэтому все это вписывается в общую стратегию врага – создание серьезных проблем для Украины и нарушение логистики", – сказал обозреватель.

В то же время эксперт подчеркнул, что РФ не способна уничтожить ДнепроГЭС воздушными ударами с использованием обычных средств поражения.

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"Это очень прочное сооружение. И отдельными ракетами разрушить его очень трудно, фактически невозможно. Для этого нужны ракеты с ядерной боевой частью. Что касается Каховской плотины, то её взорвали изнутри. Это немного разные вещи. И возникает очень много вопросов: что будет, если противник начнет наносить удары по плотинам через Днепр. Еще раз скажу, что это очень прочные сооружения, и разрушить их обычными ударами, обычными ракетами фактически невозможно. Для этого нужны ядерные заряды, специальная боевая часть. Или это должен быть такой массив и масштаб ракетных ударов, которых до сих пор просто не было", – добавил Попович.

Угрожает ли РФ украинским ГЭС на Днепре

Ранее о том, что Киевскую ГЭС разрушить ракетными ударами невозможно, говорил гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. По его словам, еще во время Второй мировой войны советская армия взорвала плотину ДнепроГЭС во время отступления. Для этого было использовано 20 тонн взрывчатки изнутри, но даже это не позволило полностью разрушить узел.

В 2024 году РФ уже пыталась нанести удар по Киевской ГЭС. Для атаки на станцию тогда было использовано несколько типов ракет и дронов. Впрочем, критических повреждений объект тогда не получил.

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