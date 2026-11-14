Земля получает странный сигнал из космоса каждые 8 минут: кто его посылает

Необычный радиосигнал, который повторяется примерно каждые восемь минут и поступает с расстояния более 5000 световых лет, возникает в двойной звездной системе.

Астрономы разгадали загадку необычного радиосигнала, который повторяется примерно каждые восемь минут и поступает с расстояния более 5000 световых лет от Земли. Исследователи установили, что его наиболее вероятным источником является двойная звездная система, в состав которой входят белый карлик и звезда, похожая на Солнце. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

Сигнал с обозначением GPM J071507−114153 астрономы впервые обнаружили в конце 2024 года с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array в Австралии.

Его особенностью стала регулярность: радиоимпульсы повторялись примерно каждые восемь минут. Из-за необычной продолжительности интервалов исследователи отнесли явление к категории долгопериодных переходных сигналов.

Видео дня

Сначала происхождение излучения оставалось загадкой. Однако в новом исследовании ученые из Университета Кертина в Австралии пришли к выводу, что наиболее вероятным источником сигнала является двойная звездная система, состоящая из белого карлика и звезды G-типа.

Белый карлик – это плотное ядро, остающееся после завершения жизни звезды. Второй объект в системе по своим характеристикам похож на Солнце.

По словам астрономов, это первый случай, когда им удалось обнаружить радиоимпульсы от белого карлика, вращающегося вокруг звезды, подобной Солнцу.

Анализ 100 часов наблюдений помог разгадать загадку сигнала

Важную роль в исследовании сыграл анализ 100 часов данных о GPM J071507−114153. Благодаря четкости импульсов ученые смогли установить, что белый карлик вращается вокруг звезды-компаньона.

Это позволило предположить, что источник радиоизлучения расположен вблизи белого карлика или внутри него.

"Это говорит нам о том, что пульсации исходят откуда-то из окрестностей белого карлика или изнутри самого белого карлика", – пояснил астроном Сэм Максвини, участвовавший в исследовании.

Дополнительные наблюдения с помощью обсерватории Кека подтвердили, что второй объект системы действительно является звездой G-типа.

Кроме того, радиоимпульсы белого карлика помогли исследователям обнаружить вспышки звездообразования на его звезде-компаньоне, похожей на Солнце.

Почему сигналы, повторяющиеся каждые несколько минут, заинтересовали ученых

Долгопериодные переходные явления – относительно новая категория космических сигналов. Впервые их обнаружили еще в 2005 году, однако серьезно исследовать такие объекты ученые начали лишь в 2022 году.

Их главная особенность – необычно длинные промежутки между импульсами. Для сравнения: пульсары, то есть быстро вращающиеся нейтронные звезды, излучают импульсы со значительно более короткими интервалами.

Среди предыдущих открытий были сигналы с периодами 18 и 21 минута. Именно такие необычные характеристики заставили астрономов искать объяснение механизму их возникновения.

Из 12 исследованных долгопериодических переходных явлений по меньшей мере четыре оказались связанными с двойными системами, состоящими из белого карлика и красного карлика. Однако ранее оставалось неясным, какой именно компонент таких систем отвечает за длительные радиоимпульсы.

Новые наблюдения могут помочь обнаружить невидимые белые карлики

Исследователи полагают, что это открытие поможет лучше понять природу долгопериодных переходных явлений и механизмы возникновения необычных радиосигналов.

"Удивительно, что мы можем использовать радиоволны для обнаружения штормов на расстоянии более 5000 световых лет от нас", – отметила астроном Наташа Херли-Уокер из Университета Кертина, соавтор исследования.

Ученые подчеркивают, что дальнейшее изучение подобных сигналов может открыть новые возможности для поиска белых карликов, которые остаются незаметными для традиционных обсерваторий.

Новости космоса – самое интересное

Как сообщал УНИАН, взрыв ядерного оружия в космосе нарушит работу почти всего на Земле. Причем это произойдет не из-за непосредственного воздействия взрыва, а из-за его разрушительных последствий для спутников.

Страны сейчас соревнуются за возможность разместить оружие в космосе, а некоторые эксперты опасаются, что ядерное оружие уже могло туда попасть. Между тем ученые считают, что взрыв на достаточно большой высоте выведет из строя почти все спутники на низкой околоземной орбите и вызовет хаос.

Вас также могут заинтересовать новости: