42-летняя известная певица впервые стала мамой и показала фото

У Аврил Лавин родилась дочь.

Канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой. У 42-летней исполнительницы родилась дочь от ее нынешнего избранника. Радостной новостью звезда поделилась в Instagram, опубликовав первые фотографии малышки.

На черно-белых снимках Лавин вместе с партнером держит новорожденную за крошечную ручку. На другом кадре певица нежно прижимает дочь к груди. Еще одна фотография оказалась посвящена любви артистки к скейтбордингу: на ней запечатлены три пары клетчатых кед Vans - две взрослые и одна детская.

"Наша маленькая принцесса появилась на свет", - подписала публикацию Аврил.

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Представитель певицы подтвердил изданию People, что сейчас она наслаждается первыми днями жизни в новом статусе и проводит время с семьей. При этом артистка уже работает над новым альбомом и благодарит поклонников за многочисленные поздравления и поддержку.

Лавин пока не раскрыла имя отца ребенка и не стала делиться другими подробностями пополнения в семье.

Что известно о личной жизни Аврил Лавин

Певица предпочитает не афишировать подробности своих отношений. В мае 2024 года, появившись в подкасте Call Her Daddy, она призналась, что никогда особо не увлекалась свиданиями, поскольку обычно состояла в серьезных отношениях.

Тогда же артистка с юмором оценила себя как партнершу, отметив, что умеет готовить, любит заниматься обустройством дома и получать удовольствие от домашних дел. При этом главным условием крепких отношений она назвала совместимость и доверие между людьми.

Особое место в жизни Лавин всегда занимала семья. Певица неоднократно рассказывала, насколько благодарна родителям за поддержку музыкальной карьеры. В мае 2025 года во время выступления в Madison Square Garden в Нью-Йорке она даже пригласила маму на сцену.

Позже артистка опубликовала кадры этого момента и рассказала, что родители поверили в ее талант еще в раннем детстве. По словам Лавин, мама и папа поддерживали ее желание стать певицей, помогали усердно заниматься музыкой и многим пожертвовали ради ее мечты.

Исполнительница также вспомнила, что мама предсказала ей музыкальное будущее, когда девочке было всего два года.

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