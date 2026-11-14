Путин на переговорах в Абу-Даби получил от Трампа именно то, чего хотел, - Politico

Представители Трампа поддержали давнее требование Кремля: обсуждать все вопросы "одним махом".

Владимир Путин, безусловно, должен быть очень доволен исходом последнего раунда мирных переговоров, прошедших в Абу-Даби при посредничестве США, поскольку представители Дональда Трампа предложили ему именно то, чего он хотел: возможность затянуть процесс.

Как пишет Politico, цель, о которой, по всей видимости, договорились Вашингтон и Москва, заключается в том, чтобы рассмотреть все проблемы "одним махом". А затем – "найти путь к их одновременному урегулированию", – пояснил журналистам зять Трампа Джаред Кушнер.

Таким образом, не будет никакого поэтапного подхода - который опытные дипломаты обычно считают ключевым условием успеха любых мирных переговоров. Также становится невозожной идея начать с прекращения огня или – что требует кропотливой работы – с разделения сложных проблем на отдельные, решаемые задачи, чтобы постепенно продвигаться вперед, укрепляя при этом уверенность и доверие сторон, пишет Politico.

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Конечно, Россия и США не смогут заключить такую ​​сделку в одиночку. У Украины будет право голоса, а европейские лидеры уже отвергли любые попытки Белого дома и Кремля перекроить архитектуру безопасности на континенте.

Однако Кремль давно стремится склонить США к стратегии "давайте обсудим всё сразу". Этот подход позволяет "отвлечь внимание от того, что на самом деле является ключевой проблемой, а именно от войны в Украине", отмечает Юджин Румер, работавший в Национальном совете по разведке США при президенте Бараке Обаме.

Как напоминает издание, Путин уже давно использует мирные переговоры как инструмент, чтобы тянуть время, вносить неясность и изматывать оппонентов, продолжая при этом действовать так, как ему заблагорассудится. При этом он неизменно настаивает на том, что все вопросы взаимосвязаны и должны решаться одновременно.

"Попытка решить всё сразу на деле означает, что не будет решено ничего. Но в этом-то как раз и заключается замысел", - пишет Politico.

В результате переговоры могут использоваться как инструмент войны: чтобы отвлечь внимание, затянуть время, получить пространство для маневра или ввести в заблуждение тех, кто искренне верит в возможность диалога.

Но, по сути, "красные линии" Москвы ни на йоту не изменились за те годы, что прошли с момента начала полномасштабного вторжения. Они требуют гарантий того, что Киев никогда не вступит в НАТО, останется геополитически нейтральным и лишится права самостоятельно определять свою судьбу, при этом накладываются жесткие ограничения на объемы вооружений и численность армии. Кроме того, Москва хочет, чтобы Крым и четыре восточных региона, которые она считает частью Российской Федерации, получили международное признание в этом статусе.

И до тех пор – как заявлял "любимый историк Путина" Владимир Мединский – Россия будет продолжать вести войну.

Требования РФ на переговорах

По данным NYT, Россия настаивает на прекращении дальнейшего расширения НАТО и выводе войск и военных баз Альянса на позиции, которые они занимали до 1997 года. Речь идет, в том числе, о военном присутствии в Польше и странах Балтии.

Отдельный пункт касается прекращения поставок Киеву западного вооружения и военной техники. Что касается евроинтеграции Украины, Москва допускает ее вступление в Евросоюз только при условии отказа Киева от участия в общей оборонной политике ЕС.

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