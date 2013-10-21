В ЕС потребовали гарантий свободы Тимошенко после подписания Соглашения об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщают польские СМИ.

"Если украинская власть захочет вернуть Тимошенко в тюрьму в Украине, то это будет обход условий, а не решение этого дела", - сказал Бильд, который сегодня принимал участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Дипломат назвал очевидным то, что на сегодняшний день украинская власть не выполнила выдвинутых условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре.

Бильд сказал, что оценка спецпредставителей Европарламента Александра Квасьневского и Пэта Кокса будет иметь ключевое значение для решения Евросоюза подписывать или нет Соглашение об ассоциации с Украиной.

"Много времени уже не осталось. По моему мнению, решение должно было быть принято уже давно", - сказал министр.