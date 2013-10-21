В ЕС назвали три страны, которые не подпишут ассоциацию без освобождения Тимошенко
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что существует по крайней мере три страны, которые не примут позитивного решения по подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной без решения вопроса Тимошенко.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Люксембурге, где проходит заседание Европейского Совета на уровне министров иностранных дел, что существует по крайней мере три страны, которые не примут позитивного решения по подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной без решения вопроса заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сикорский сказал в кулуарах встречи министров 28-ми стран ЕС.
Сикорский, который утром присутствовал на встрече "Группы друзей Украины" с участием главы украинской дипломатии Леонида Кожары, заявил: "Во время этих событий (встречи министров ЕС и "друзей Украины" - УНИАН) у меня создалось серьезное впечатление, что шанс успеха "Восточного партнерства" в Вильнюсе есть". "Но я хотел бы предостеречь украинскую власть в отношении голосов нескольких важных членов ЕС, которые говорят о том, что без решения "дела Тимошенко" их страны, скорее всего, позитивного решения не примут", - сказал министр иностранных дел Польши. Этими странами, по его словам, являются Нидерланды, Великобритания и Швеция.
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что просто "больничные каникулы" в Германии для Тимошенко, когда ее отпустят на лечение, но без помилования не является решением проблемы.
В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг заявил, что в подходе ЕС к "делу Тимошенко" речь идет не только конкретно о бывшем главе украинского правительства, а шире о применении выборочного правосудия в Украине.
Ранее планировалось, что министры иностранных дел ЕС дадут добро на подписание Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Украиной уже в Люксембурге, но было решено отложить окончательное принятие этого вопроса до 18 ноября.