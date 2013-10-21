Установлена личность волгоградской смертницы

Предварительно установлена личность женщины, подорвавшей себя в волгоградском автобусе, сообщили УНИАН в Следственном комитете России.

«По предварительным данным, самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Ахиялова. По информации, полученной следователями, эта женщина зашла в автобус на одной из остановок, и почти сразу после этого прогремел взрыв. Это подтверждает, в том числе и выжившая после взрыва пассажирка рейса», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы и выжившие во время теракта пассажиры, изъято и изучается видео с камер наблюдения. По данным, полученным следствием, в больницы Волгограда госпитализированы 32 человека, один из них ребенок. Восемь из пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня прогремел взрыв в пассажирском автобусе в Волгограде. Погибло шесть человек, несколько десятков госпитализированы. Также СМИ сообщали, что на месте взрыва были обнаружены фрагменты гранаты.