Задержки более 6 часов: 'Укрзализныця' рассказала, какие поезда отстают больше всего

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться.

В субботу, 14 ноября, фиксируются задержки поездов "Укрзализныци". Причинами стали технические неисправности, длительные воздушные тревоги из-за угрозы вражеских беспилотников и задержки при прохождении пограничного контроля.

По данным онлайн-табло "Укрзализныци", по состоянию на утро больше всего от графика отстают два поезда, следующие из Днепра во Львов и Трускавец. Оба задерживаются более чем на 6 часов по техническим причинам.

В частности, поезд №085/086 Днепр – Львов должен был прибыть в 09:33, однако теперь его ожидают ориентировочно в 15:38. Поезд №041/042 Днепр – Трускавец вместо 12:10 прогнозируют на 18:15.

Видео дня

Еще одна значительная задержка у поезда №001/002 Харьков – Рахов. Он отстает от графика более чем на четыре часа. Также более чем на 3 часа задерживаются поезда №003/004 Днепр – Ужгород и №073/074 Днепр – Перемышль.

Почти на три часа опаздывает поезд №051/052 Киев – Перемышль. Его прибытие прогнозируется в 08:56 вместо 06:00.

Кроме того, отдельные международные рейсы задерживаются из-за длительного пограничного контроля. В частности, поезд №093/094 Хелм – Харьков отстает от расписания на 2 часа 40 минут, а поезда №067/068 Варшава – Киев и №019/020 Хелм – Киев – более чем на два часа.

От графика также отстают:

№081/082 Киев – Ужгород – 1 час 58 минут;

№109/110 Николаев – Львов – 1 час 53 мин;

№027/028 Чоп – Киев – 1 час 44 мин;

№095/096 Рахов – Киев – 1 час 44 мин;

№233/234 Кривой Рог – Черновцы – 1 час 39 мин;

№293/294 Кривой Рог – Рахов – 1 час 39 мин;

№043/044 Черкассы – Ивано-Франковск – 1 час 37 мин;

№353/354 Киев – Ревака – 1 час 32 мин.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями онлайн-табло.

"Укрзализныця" – главные новости

11 ноября стало известно, что Житомир и Луцк впервые получат железнодорожное сообщение с Польшей благодаря новому маршруту поезда Киев – Холм. Поезд будет курсировать через день.

5 ноября в "Укрзализныце" объявили о запуске нового флагманского поезда "Ярослав Мудрый" по маршруту Киев – Перемышль, который отправляется из Киева в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. Из Перемышля он отправляется в 22:30, а в Киев прибывает в 9:15.

С 16 октября в приложении компании появилась функция просмотра среднего количества экстренных остановок и задержек для выбранного поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: