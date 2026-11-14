В Резерв+ временно исчезнет часть услуг: когда приложение не будет работать

Вечером 14 ноября с 21:00 до полуночи в Резерв+ возможны задержки с получением и обновлением военно-учетных документов.

Вечером 14 ноября в приложении Резерв+ возможны временные перебои из-за плановых технических работ. Пользователи могут столкнуться с задержками при получении или обновлении электронного военно-учетного документа, а также с проблемами в работе других сервисов, сообщает Министерство обороны.

Технические работы будут проводиться в субботу, 14 ноября, с 21:00 до 00:00. Они будут проходить в одной из систем, с которыми взаимодействует Резерв+.

Как заранее сохранить военно-учетный документ в телефоне

Пользователям, которым электронный военно-учетный документ может понадобиться вечером, рекомендуется скачать его на телефон до начала технических работ.

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Для этого нужно открыть главный экран приложения Резерв+, нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Скачать PDF".

Если во время технических работ документ не обновится, стоит просто повторить попытку позже. Повторно входить в свою учетную запись не нужно.

После завершения работ все сервисы Резерв+ должны вернуться к обычному режиму работы.

Резерв+: последние новости

Как сообщал УНИАН, учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку онлайн в Резерв+.

В Минобороны отмечают, что для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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