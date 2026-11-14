РФ модернизировала 'Искандеры' и хочет разрезать Украину пополам, - The Telegraph

Новые ракеты поражают цели с ювелирной точностью.

Российские военные модернизировали ракеты "Искандер", оснастив их оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Это дает ракетам возможность корректировать курс в последние секунды перед попаданием в цель и наносить удары с ювелирной точностью. И, как отмечают украинские чиновники, это часть стратегии Москвы, направленной на то, чтобы разделить Украину пополам, пишет The Telegraph.

По словам советника президента Украины Сергея Бескрестнова, такие головки самонаведения, обеспечивающие точность до нескольких метров, использовались при недавних ударах по мостам в Киеве.

Один из украинских чиновников сообщил Financial Times, что план Москвы также предусматривает нарушение системы передачи электроэнергии с запада на восток, что может оставить миллионы людей без света.

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Оптические и радиолокационные головки самонаведения – вероятно, новейшая разработка РФ – сканируют местность за секунды до детонации боеголовки. Это позволяет ракетам преодолевать украинские системы радиоэлектронной борьбы. По словам Мауро Гилли, профессора военной стратегии и технологий, это может помочь в решении некоторых наиболее серьезных тактических задач, с которыми Россия столкнулась с начала войны.

"Особенность баллистических ракет заключается в наличии определенной погрешности, поскольку они движутся по параболической траектории. Это означает, что на начальном этапе полет корректируется бортовым компьютером, который задает ракете нужное положение при достижении определенной высоты. Однако на финальном участке ракета движется, по сути, только под действием гравитации. Теперь ситуация изменилась", – пояснил он в интервью газете The Telegraph.

Гилли отметил, что удары не привели к разрушению прочных киевских мостов – да и вряд ли могли к этому привести. Тем не менее, они нарушили работу переправ и парализовали общественный транспорт, что вызвало многочасовые пробки. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру оставили значительную часть города без электричества, отопления и воды.

По словам Максима Безносюка, научного сотрудника аналитического центра GLOBSEC, Россия всё чаще наносит удары по мостам, а попытки разделить энергосистему Украины на две части – вдоль реки Днепр – начались ещё в декабре прошлого года.

"Кремль реализует то, что инженеры называют "островным режимом" (islanding): цель состоит в том, чтобы раздробить энергосистему Украины на изолированные сегменты. В таких условиях они вынуждены работать автономно и лишаются возможности перераспределять электроэнергию от действующих генерирующих мощностей туда, где она необходима… Цель – не только принести ужасы войны в дома украинцев, но и нанести удар по оборонной промышленности и системам жизнеобеспечения".", – рассказал он The Telegraph.

Россия наносит удары по мостам Киева

Россия начала масштабную кампанию ударов по мостам Киева. Враг пытается парализовать логистику и вызвать транспортный коллапс между левым и правым берегами Днепра. Для атак используются как модернизированные дроны-камикадзе, так и баллистические ракеты.

В частности, только в ночь на 7 ноября российские оккупанты выпустили по Северному мосту в Киеве шесть баллистических ракет.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказал, что понтонные мосты, которых в настоящее время планируется два, являются самым быстрым вариантом, который можно реализовать и сделать альтернативой шести мостам Киева.

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