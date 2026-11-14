Сенаторы запросили у Маска все документы о работе Starshield в Украине, - Reuters

Демократы запросили у SpaceX все документы, начиная с 1 сентября, включая переписку, касающуюся работы Starlink и Starshield в Украине.

Сенаторы-демократы США потребовали от Илона Маска сохранить все документы, связанные с ограничениями, которые компания SpaceX ввела для Украины на использование спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

Как пишет Reuters, сенаторы потребовали, чтобы до 30 ноября Маск предоставил письменное подтверждение того, что "были приняты все надлежащие меры по сохранению документации".

Законодатели запросили у SpaceX все документы, начиная с 1 сентября, включая переписку, касающуюся работы Starlink и Starshield в Украине, а также коммуникацию между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Видео дня

Шахин и Кунс отметили, что данные ограничения вызывают "серьезные вопросы" относительно контроля SpaceX над системами связи, имеющими критическое значение для национальной безопасности, и раскритиковали то, что они назвали "непрозрачным процессом принятия решений".

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, вызывают тревожные опасения: подобные уязвимости могут существовать даже в тех системах, на которые полагается правительство США", - говорится в письме сенаторов Джин Шахин и Криса Кунсв на имя Илона Маска.

Справка УНИАН. Система Starshield – военная версия Starlink – критически важна для обеспечения связи на передовой и управления беспилотниками, которые используются для перехвата российских ракет и дронов.

Проблемы с работой Starshield в Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре распоряжение об ограничении работы системы Starshield, используемой украинскими военными, поступило из Белого дома. Госсекретарь Марко Рубио, однако, опроверг эту информацию, заявив, что решения о доступе Украины к сервису принимаются исключительно компанией SpaceX и Илоном Маском.

Позднее в том же месяце Украина сообщила, что системы Starlink и Starshield работают в штатном режиме.

А уже на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у военных вновь были зафиксированы перебои в работе Starshield.

Вас также могут заинтересовать новости: