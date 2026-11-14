Не менее 1000 украинцев могут вернуться домой в рамках следующего обмена с РФ, - Лубинец

Лубинец подчеркнул, что Украина хочет увеличить эту цифру.

В рамках следующего обмена пленными с Россией домой могут вернуться не менее 1 000 украинцев. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"После появления информации о возможности обмена я сразу связался с Яной Лантратовой (уполномоченная по правам человека в РФ - УНИАН), чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 человек. В то же время работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше", - рассказал он.

Лубинец отметил, что Украина озвучила свое видение следующего обмена пленными российской стороне.

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"Среди тех, кого вернут, обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские гражданские лица", - подчеркнул омбудсмен.

Готовится ли гуманитарная миссия в Константиновке

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что город Константиновка в Донецкой области не входит в перечень городов, рассматриваемых для проведения гуманитарной миссии по примеру оккупированных Олешек в Херсонской области.

Лубинец отметил, что у украинской стороны есть перечень городов, рассматриваемых для проведения гуманитарных миссий. Однако, по его словам, он впервые услышал о потенциальной подготовке к такой миссии в Константиновке из средств массовой информации после встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителями со стороны США.

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