Польша хочет секретную антидроновую технологию Украины в обмен на МиГ-29: СМИ раскрыли детали

Особый интерес вызывают акустические системы Zvook, которые распознают воздушные цели по звуку двигателей и способны обнаруживать даже FPV-дроны, передающие сигнал по оптоволокну.

Польша рассчитывает получить доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям в обмен на передачу Украине двух истребителей МиГ-29. Среди разработок, которые могут заинтересовать польскую сторону, – акустические системы обнаружения вражеских беспилотников. Они способны распознавать воздушные цели по звуку двигателей, в частности FPV-дроны на оптоволокне, против которых бессильны электронные детекторы, пишет Defence Express.

Соглашение об обмене находится на стадии согласования последних деталей. Об этом во время визита в Киев на этой неделе заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Польскую сторону в первую очередь интересуют технологии обнаружения, нейтрализации и физического уничтожения российских разведывательных и ударных беспилотников, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Обмен может также охватывать конкретные украинские ударные беспилотные системы большой дальности.

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В то же время в Варшаве заинтересованы не только в самих образцах вооружения, но и в практическом опыте их применения. Поэтому министерства обороны Украины и Польши договорились создать совместные рабочие группы, которые будут заниматься интеграцией украинского боевого опыта в польскую армию.

Украинская система Zvook обнаруживает воздушные цели по звуку двигателей

Среди разработок, которые могут заинтересовать Польшу, – акустические системы обнаружения вражеских дронов от украинской компании Zvook. Эти технологии уже привлекали внимание представителей европейских армий, военных США и структур НАТО.

Разработчики создали аппаратно-программный комплекс, который с помощью акустических датчиков и искусственного интеллекта обнаруживает воздушные цели на малых и средних высотах. Система способна фиксировать крылатые ракеты, беспилотники, вертолеты и самолеты по характерному звуку их двигателей.

Проект был запущен в 2002 году львовскими ИТ-специалистами и инженерами-энтузиастами. С тех пор систему существенно усовершенствовали, создали несколько её версий и расширили базу откалиброванных аудиоданных. По утверждению разработчиков, уровень ложных срабатываний составляет менее 2%.

Одна из версий комплекса – Zvook Tracking – не только фиксирует полет ракеты или беспилотника типа "Шахед", но и определяет точный азимут цели. Система может интегрироваться с поворотными камерами видеонаблюдения и передавать данные средствам поражения.

Компактные датчики Zvook способны обнаруживать FPV-дроны на оптоволокне

Отдельное направление разработок компании – компактные акустические системы для обнаружения и противодействия FPV-дронам на близких расстояниях непосредственно на линии фронта.

Такие датчики распознают беспилотники по характерному звуку, в том числе и те, которые управляются через оптоволокно. Последние представляют особую проблему, поскольку электронные детекторы их не обнаруживают.

В частности, тактический акустический детектор Zvook NW0 имеет круговой обзор на 360 градусов и встроенный искусственный интеллект. Он способен обнаруживать приближение FPV-дрона на оптоволокне на расстоянии от 150 до 450 метров.

После обнаружения угрозы устройство передает уведомление на электронную карту пользователя и/или активирует светозвуковой индикатор, предупреждая военных. Такие разработки уже используются отдельными подразделениями Национальной гвардии Украины.

Польша хочет внедрять украинские технологии в течение месяцев, а не лет

Генеральный директор Zvook Марьян Сулим, комментируя интерес Польши к украинским разработкам для Defense Express, отметил, что страна быстро реагирует на угрозу российских беспилотников и стремится как можно скорее внедрить соответствующие системы.

По его словам, Польша проводит практические демонстрации и испытания, чтобы развернуть системы обнаружения и противодействия дронам в течение нескольких месяцев, а не лет.

"Такая срочность вполне оправдана. Восточная граница Польши – граничащая с Беларусью и выходящая на Калининградский коридор – нуждается в пассивном акустическом слое раннего предупреждения, который работает там, где радиолокационные и радиочастотные системы обнаружения оказываются недостаточными", – заявил Марьян Сулим.

Он подчеркнул, что акустическая система Zvook уже работает в самых опасных районах Украины и имеет опыт масштабного боевого применения.

Акустическую систему Zvook испытали вместе с комплексом управления Leonardo

Еще одним подтверждением возможностей украинской разработки стали испытания в октябре 2026 года. Тогда пассивную акустическую систему слежения с камерой от Zvook интегрировали в систему управления и контроля Leonardo C2 Falcon Shield.

Во время испытаний траектория акустического сопровождения цели отображалась в режиме реального времени вместе с данными радиолокатора. Беспилотник типа "Шахед" удалось отследить на расстоянии 2,2 км.

По результатам тестирования разница между акустическим и радиолокационным сопровождением была незначительной и измерялась в метрах.

Польские МиГи для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина согласилась передать Польше технологии борьбы с дронами в обмен на истребители МиГ-29.

Известно, что Польша рассматривает возможность передачи Украине двух МиГ-29, а взамен получит доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям. По его словам, соглашение находится на стадии согласования последних деталей.

Напомним, что ранее в Минобороны Польши заявили, что дальнейшее использование истребителей МиГ-29 является опасным. Также в ведомстве подчеркнули, что из-за постоянного развития целевых операционных стандартов и отсутствия источника запасных частей содержание самолетов этого типа в вооруженных силах Польши является экономически невыгодным.

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