Корвет потерял ход: детали удара по ракетному кораблю Балтийского флота РФ

В Эстонии рассказали, как Украина поразила малый ракетный корабль по время атаки на Усть-Лугу.

Во время атаки на балтийский порт Усть-Луга несколько беспилотников поразили российский ракетный корабль. О степени повреждения корабля в Украине официально не сообщали. Однако некоторые детали на брифинге для прессы раскрыл заместитель командующего дивизией Сил обороны Эстонии, полковник Арон Калмус, пишет ERR.

Он подтвердил, что было попадание в корвет "Наро-Фоминск" в районе острова Гогланд в Финском заливе: "Он был поражен значительным количеством беспилотников. Мы довольно точно знаем, сколько именно было попаданий. Но не буду вдаваться в подробности, потому что не хотел бы слишком облегчать задачу другой стороне, раскрывая, что и как мы видим", - сказал Калмус.

Он отметил, что если бы корабль был поражен более чем одним беспилотником, то для Вооруженных сил это было бы случайностью. Если более чем двумя беспилотниками, то это было бы совпадением. А более чем тремя - закономерностью. Хотя не уточнил в итоге, сколько попаданий в корабль было зафиксировано.

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Корвет получил повреждения. По его словам, в результате атаки были ликвидированы члены экипажа. Корабль сначала двигался в сторону Санкт-Петербурга своим ходом, но затем остановился и не смог продолжить движение. Спустя время пришел корабль сопровождения.

Беспилотники сопровождали истребители НАТО

По словам полковника, истребители стран НАТО следили за атакой беспилотников на порт Усть-Луга. В частности, в воздух поднимались турецкие самолеты, которые базируются на эстонской базе в Амари.

По словам Калмуса, беспилотники ненадолго заходили в воздушное пространство на юго-востоке Эстонии и в Финском заливе. "Речь идет о минутах, а не о часах, когда они были на нашей территории. Мы знали об этом и следили за ситуацией", – уточнил он.

Он объяснил, что сбивать беспилотники не стали, потому что они двигались вблизи границы. Обломки беспилотников или использованные для них боеприпасы могли оказаться на территории России, что могло привести к эскалации.

Атака на порт Усть-Луга - что известно

Как писал УНИАН, 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковали порт Усть-Луга. В результате было поражено несколько резервуаров объемом по 30 тыс. тонн каждый на разных терминалах. Также произошел разлив нефтепродуктов. Возник масштабный пожар. Кроме того, зафиксировано возгорание на железнодорожной станции Лужская.

По данным российских пабликов, россияне также потеряли два вертолета и истребитель Миг-31. Вероятно, они могли быть сбиты собственной ПВО.

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